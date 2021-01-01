آخر زيادة في 2020.. تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه ببداية 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات الأسبوع الماضي – آخر أسبوع في العام 2020، وزاد سعر العملة المحلية 3 قروش، وفقا لبيانات البنك الأهلي.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه، أمس الخميس، 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع مقابل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، الخميس الماضي.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 39.221 مليار دولار لشهر نوفمبر الماضي بزيادة مليون و700 ألف دولار تقريبًا عن شهر أكتوبر الماضي، بحسب ما أعلنه البنك المركزي الأحد الماضي.
وسجل الاحتياطي النقدي لشهر أكتوبر 39.220.1 مليار دولار.
وبحسب بيانات المركزي، ارتفعت قيمة العملات الأجنبية ضمن احتياطي النقد الأجنبي إلى 35.035 مليار دولار بنهاية نوفمبر مقابل 34.683 مليار دولار بنهاية أكتوبر، بزيادة 352 مليون دولار.
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