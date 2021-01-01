أبرز 6 وفيات من المسؤولين والقادة العرب عام 2020

1) قابوس بن سعيد

فارق السلطان قابوس بن سعيد الذي كان يقود عمان منذ عام 1970 وأجرى خلال فترة حكمه إصلاحات جذرية في بلده، الحياة في العاشر من يناير الماضي في سن 79 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

2) حسني مبارك

توفي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في 25 فبراير عن عمر ناهز 92 عاما بسبب مضاعفات مرضية إثر عملية جراحية أجريت له منذ أكثر من أسبوعين، وتم تشييعه في جنازة عسكرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

3) صباح الأحمد الجابر الصباح

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

فارق أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما) الحياة في 29 سبتمبر الماضي في مستشفى بولاية مينيسوتا الأمريكية نقل إليه للعلاج في يوليو.

4) صائب عريقات

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات

رحل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في العاشر من نوفمبر ضحية فيروس كورونا المستجد، في مركز هداسا الطبي الإسرائيلي عن عمر ناهز 66 عاما.

5) خليفة بن سلمان آل خليفة

لافتة بصورة رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة

توفى رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة، وهو صاحب أطول ولاية لرئاسة حكومة في العالم، في 11 نوفمبر عن عمر ناهز 85 عاما في نفس المستشفى الأمريكي الذي نقل إليه أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح.

5) وليد المعلم

في 16 نوفمبر نعت الحكومة السورية وزير خارجيتها وليد المعلم الذي فارق الحياة فجأة فجر ذلك اليوم في سن 79 عاما.

6) الصادق المهدي

توفي رئيس الوزراء السوداني الأسبق ورئيس حزب الأمة، الصادق المهدي، الذي كان يعد من أبرز الزعماء السياسيين في بلده، في 26 نوفمبر بمستشفى إماراتي، قبل شهر من يوم ميلاده الـ85، إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

المصدر: RT