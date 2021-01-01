بسبب كورونا.. الفلبين تمنع دخول القادمين إليها من أمريكا

قال المتحدث باسم الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، اليوم الجمعة، إن الحكومة ستمنع دخول المسافرين الأجانب القادمين إليها من الولايات المتحدة اعتبارًا من الثالث من يناير، بعد اكتشاف السلالة الجديدة الأكثر انتشارًا من فيروس كورونا في فلوريدا.



قال المتحدث هاري روكيه في بيان إن حظر السفر، الذي يمتد حتى 15 يناير، يشمل أولئك الذين زاروا الولايات المتحدة خلال 14 يومًا قبل وصولهم إلى الفلبين.



ويوسع الإجراء قيود السفر التي أعلنتها مانيلا يوم الثلاثاء والتي شملت في

البداية القادمين من 19 دولة ومنطقة ودخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف ليل 29 ديسمبر.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.