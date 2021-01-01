باكستان تُسجل 2463 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت باكستان، اليوم الجمعة، تسجيل 71 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى عشرة آلاف و176 حالة اليوم الجمعة.
جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 482 ألفا و178 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم الجمعة.
وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث أرقام له عن عدد المصابين، تسجيل 2463 إصابة
وما زال إقليم السند الأكثر تضررًا من الجائحة.
وأجرت باكستان حتى الآن 6 ملايين و737 ألفًاو107 اختبارات للكشف عن فيروس كورونا، منها 41 ألفًا و39 خلال الساعات الـ24 الماضية، وتعافى 437 ألفًا و229 شخصًا في أنحاء البلاد، فيما لا يزال2216 مريضًا في حالة حرجة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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