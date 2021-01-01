الصين تعتزم إصدار عُملات تذكارية بمناسبة تنظيم أولمبياد بكين 2022

أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزى) اليوم الجمعة أنه سيصدر الكثير من العملات الورقية والمعدنية التذكارية هذا العام بمناسبة أحداث مهمة، من بينها: أولمبياد بكين للألعاب الشتوية 2022، وذكر البنك المركزى الصينى - في بيان اليوم - أنه إلى جانب إصدار عملة تذكارية للعامالجديد 2021، فسيقوم البنك بإصدار عملة معدنية للاحتفال بذكرى مرور 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني.
تذكاريتين للأولمبياد كان من المفترض إصدارهما خلال عام 2020، ومن المقرر افتتاح أولمبياد بكين للألعاب الشتوية 2022 في الرابع من فبراير عام 2022.
وأضاف أنه يجري العمل لإصدار عمليتين ورقيتين تذكاريتين لأولمبياد بكين للألعاب الشتوية 2022، إلى جانب إصدار عملتين معدنيتين
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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