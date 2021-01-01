العراق يُسجل 849 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، تسجيل خمس حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 12 ألفًا و813.
وأشارت الوزارة في بيان صحفى إلى تسجيل849 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 595 ألفا و291 ولفتت إلى أن 1493 مصابًا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس فى البلاد إلى 537 ألفًا و841 حالة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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