النيجر: انتخابات الرئاسة تتجه صوب جولة إعادة

تتجه انتخابات الرئاسة في النيجر على ما يبدو صوب جولة إعادة حيث أظهرت النتائج الرسمية اليوم الجمعة، بعد فرز أكثر من 80 بالمئة من الدوائر الانتخابية، عدم حصول مرشح الحزب الحاكم على الأغلبية المطلوبة للفوز من الجولة الأولى.
وكشفت نتائج فرز 220 دائرة انتخابية من إجمالي 266 أن وزير
وتجرى جولة الإعادة في فبراير، وتعهد الرئيس محمد إيسوفو بترك الحكم بعدما قضى فترتين مدة الواحدة خمس سنوات، ومن المتوقع أن يفضي هذا إلى أول انتقال للسلطة في النيجر بين رئيسين منتخبين ديمقراطيًا.
ويواجه البلد زيادة في العنف من مقاتلين إسلاميين مرتبطين بالقاعدة والدولة الإسلامية. وأسفرت هجمات بالقرب من الحدود الغربية للنيجر مع مالي وبوركينا فاسو والجنوبية الشرقية مع نيجيريا عن مقتل المئات في العام الماضي.
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