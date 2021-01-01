استهدفت القوات التركية ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية بالقذائف محيط بلدة (تل تمر) بريف مدينة (الحسكة) الشمالي بسوريا، في إطار سياسة الضغط والترهيب التي تمارسها لإجبار المدنيين على ترك بلداتهم.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الجمعة عنمصادر محلية قولها إن عددًا من قذائف المدفعية الثقيلة أطلقتها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من مناطق انتشارهم على الشريط الحدودي مع تركيا سقط على المنازل السكنية في قرية (الدردارة) شمال بلدة (تل تمر)، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في المنازل السكنية والممتلكات.
كانت قرية (الدردارة) كانت قد تعرضت أول أمس لاعتداء مماثل من قبل الإرهابيين المتحصنين تحت حماية القوات التركية ما تسبب بوقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي وحالة من الذعر والخوف بينهم.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات التركية تستهدف بالقذائف ريف الحسكة بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.