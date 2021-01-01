المكسيك تُسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا

أظهر إحصاء رسمي لوزارة الصحة بالمكسيك، تسجيل 12159 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و910 وفيات يوم الخميس، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و426094

والوفيات إلى 125807.



وترجح الحكومة أن يكون العدد الفعلي للإصابات والوفيات أعلى من ذلك بكثير.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.