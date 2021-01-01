جرحى روس في انفجار قرب قاعدتهم بريف الرقة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ 48 دقيقة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بسقوط جرحى من القوات الروسية جراء انفجار آلية مفخخة عند القاعدة الروسية في تل السمن بريف الرقة الشمالي، حيث أصيبوا بشظايا نتيجة التفجير الذي تبناه تنظيم ما يسمى “حراس الدين”.

يذكر أن هذا التفجير هو الأول من نوعه في شمال شرق سوريا، وفي تفاصيل، فإن رجلين اثنين قاما بركن الآلية المفخخة عند القاعدة الروسية، قبل أن يطلقا النار باتجاه القاعدة ويفرا هاربين بعدها، وبعد ذلك قاما بتفجير المفخخة.