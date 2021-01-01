أطباء قطاع الحر: عدد الوفيات تجاوز 70 وفاة خلال السنة الماضية وعلى وزارة الصحة استخلاص دروس كوفيد-19

ذكرت النقابة الوطنية للأطباء القطاع الحر، أن السنة الماضية، مرت في ظروف جد قاسية، بالنسبة للأطر الصحية، كما تميزت “بعدد كبير من الوفيات خاصة في صفوف أطباء القطاع الحر، تجاوزت 70 وفاة”.

وأضافت النقابة المذكورة، في بيان، أصدرته اليوم الجمعة، أن ” الأطر الصحية العاملة في القطاع الحر، أصيب عدد منهم، بفيروس كوفيد-19، أدت ببعضهم، إلى الولوج إلى العناية المركزة والإنعاش”.

ودعت النقابة، وزارة الصحة إلى “استخلاص الدروس من ازمة كوفيد-19 في إدارة الصحة والتركيز على تقويم وإعادة هيكلة قطاع الصحة العمومية كعمود فقري بمنظومة الصحية من أجل تفعيل المادة 31 من الدستور”.

كما عبر المصدر نفسه، عن تأسفه لمرور سنة أخرى دون تطبيق قانون ومراسيم التغطية الصحية، وخاصة بالنسبة لأطباء القطاع الخاص، ما دفع عدد منهم الى الاقتراض أو اللجوء إلى إعانات من طرف الزملاء من اجل التكفل بمصاريف العلاج”.