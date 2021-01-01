مع بداية 2021..إصدارات غنائية جديدة تغرق الساحة الفنية

تشهد الساحة الفنية المغربية، مع بداية السنة الجديدة، موجة من الإصدارات الفنية، حيث ضرب فنانون كثر مواعيدا مع جمهورهم، يطرحون فيها إصداراتهم.

وتنطلق الإصدارات الفنية، اليوم الجمعة، مع النجم سعد لمجرد، الذي يصدر عملا جديدا مشتركا مع الفنان زهير بهاوي، بعنوان “الوجه الثاني”.

ويشهد شهر يناير إصدارات أخرى، حيث أعلن مغني الراب مسلم إصداره أغنية حديثة في 7 يناير الحالي، فيما أعلن مغني الراب “أنكوني” إصداره لألبوم كامل في 3أسابيع الشهر الحالي.

ووعد “ديزي دروس” جمهوره بطرح 3 أعمال في الأشهر الأولى من 2021، أحدها “ديو” غنائي مع مغني الرأي الجزائري فضيل، فيما حدد “الغراندي طوطو” شهر مارس موعدا لصدور ألبومه “الحرباء”.

حاتم عمور بدوره وعد الجمهور بإصدار ألبوم كامل السنة الحالية، بعنوان “بلا حدود” يقدم فيه أغان بلهجات مختلفة، لكنه لم يحدد تاريخه صدوره، شأنه شأن التوأم صفاء وهناء اللتان تحضران لألبوم جديد.

ويلتقي عشاق الطرب، مع ألبوم كامل للفنانة عزيزة جلال، الذي تكسر به غيابا عن ساحة إصدارات دام لأزيد من 34 سنة.

ويحاول أهل الغناء المغاربة، تجاوز أثر الجائحة على ساحة الإصدارات، وتحقيق نجاحات بأعمالهم تضمد الجراح التي تركتها الجائحة على خططهم الفنية.