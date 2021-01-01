ملامح نجوم رمضان المقبل تتضح

يخوض عدد من الممثلين المغاربة، السباق الرمضاني القادم، اتضحت هوية كثير منهم، بعد الإعلان عن أعمال رمضانية قادمة.
ويعود الفنان رشيد الوالي، من خلال الجزء الثاني من مسلسل “الماضي لا يموت” الذي يعرض على القناة الأولى رفقة الفنانة فاطمة خير، والفنان ناصر أقباب، والفنانة فاطمة الزهراء بناصر.
ويطل أبطال مسلسل “سلامات أبو البنات”، الذي عرض في رمضان الماضي، في جزء ثان يعرض على قناة “إم بي سي 5” يحتفظ بنفس الوجوه، من أبرزها محمد خيي، وحمزة الطاهيري، سعدية لديب، غيتة بن حيون، بشرى أهريش، هشام الوالي وسلمى صلاح الدين، وغيرهم من الأسماء الفنية.
وتعرض الأولى في الشهر الكريم مسلسلا بعنوان “البيوت أسرار”، يلعب بطولته كل من محمد خي، وسعيد باي وتورية العلوي، وراوية، والممثلة الشابة سلمى العسيري، وفاتي جمالي.
وبعيدا عن الدراما، يحضر الكوميدي باسو للقاء الجمهور في رمضان في كبسولة المسابقات الترفيهية “فين غادي بيا” التي تجوب مدنا مغربيا، وقد عرض الجزء الأول منها في رمضان المنصرم على القناة الثانية.
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