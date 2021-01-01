شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن روسيا تسجل أكثر من 27 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعتين - 1:47 مساءً, 1 يناير 2021 م المناطق - الرياض سجلت روسيا 27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و 186 ألف و 336 حالة إصابة.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في بيان اليوم أن عدد حالات الوفاة بلغ 536 حالة ، بينما تماثلت 25 ألف و 798 حالة للشفاء .

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