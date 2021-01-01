شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف لغم ملتصق بسفينة نفط قرب الموانئ العراقية والان نبدء بالتفاصيل
اكتشفت القوات العراقية جسما غريبا ملتصقا بسفينة قادمة للموانئ العراقية في محافظة البصرة 550/ كم جنوبي بغداد./
وقال بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الجمعة :"في تمام الساعة الرابعة من عصر أمس الخميس، لوحظ وجود جسم غريب التصق بإحدى السفن في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية، وتبعد 28 ميلاً بحرياً عن موانئنا النفطية أمام الموانئ العراقية".
وذكر البيان "تبين أن هذه السفينة مؤجرة من قبل شركة تسويق النفط الوطنية /سومو/ وبجانبها سفينة أخرى تتزود بالوقود منها، وعلى الفور تم تشكيل فريق معالجة المتفجرات من وزارة الداخلية، وتم نقله جواً إلى منطقة الفاو في محافظة البصرة".
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