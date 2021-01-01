شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تحظر الدخول من أمريكا بسبب كورونا المتحور والان نبدء بالتفاصيل

حظرت الفلبين اليوم الجمعة مؤقتا دخول الأجانب من الولايات المتحدة، في إطار الجهود المبذولة لمنع انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد.

وستسري هذه القيود من الثالث إلى 15 يناير، وفقا للمتحدث باسم الرئاسة هاري روك.

وحظرت الحكومة الفلبينية في وقت سابق دخول الزوار الأجانب من 20 دولة تم تسجيل حالات إصابة بالسلالة الجديدة فيها.

والدول الأخرى هي بريطانيا وجنوب إفريقيا وسويسرا وإيطاليا والدنمارك وإسرائيل وهونج كونج وإسبانيا وأيرلندا وهولندا وسنغافورة ولبنان واليابان وكندا وألمانيا والسويد وأستراليا وفرنسا وأيسلندا وكوريا الجنوبية.

وسيتم السماح للركاب الذين كانوا في رحلات ترانزيت إلى الولايات المتحدة قبل سريان الحظر بدخول الفلبين، لكن يتعين عليهم الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما في منشأة معتمدة من الحكومة حتى لو قدموا فحص سلبي لتفاعل البوليمراز المتسلسل للنسخ العكسي "آر تي- بي سي آر".

وسيتم السماح للفلبينيين القادمين من البلدان المدرجة عل القائمة بالعودة إلى الوطن ولكن سيتعين عليهم أيضا الخضوع للحجر الصحي في منشأة معتمدة من الحكومة لمدة 14 يوما.