النفط تعلن زيادة بايراداتها المالية للشهر الماضي

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (88) مليونا (211) الفا و( 750 )برميلاً ، بايرادات مالية شهدت زيادة طفيفة بلغت (4) مليار و(213) مليونا و (432 ) الف دولار".
واضافت ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة (85) مليون و(195) الف و (608) برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 3) مليونا و( 16) الفا و( 142 ) برميلا".
وأشارت الى أن "معدل الكميات اليومي بلغ (2) مليون و(846) الف برميل في اليوم"، مبينة أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 47.765 ) دولارا".
وصدر العراق النفط الخام من حقوله الجنوبية والوسط عن طريق الخليج العربي ومن حقوله الشمالية عن طريق ميناء جيهان التركي.
واضافت ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة (85) مليون و(195) الف و (608) برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 3) مليونا و( 16) الفا و( 142 ) برميلا".
وأشارت الى أن "معدل الكميات اليومي بلغ (2) مليون و(846) الف برميل في اليوم"، مبينة أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 47.765 ) دولارا".
وصدر العراق النفط الخام من حقوله الجنوبية والوسط عن طريق الخليج العربي ومن حقوله الشمالية عن طريق ميناء جيهان التركي.