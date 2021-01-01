الكاظمي يشكل لجنة لوضع الخطط الملائمة لتطوير مدينة الصدر

وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "انطلاقاً من توجه الحكومة العراقية للاهتمام بالواقع الخدمي والسكني للمدن في أنحاء العراق كافة، واستناداً لما جاء بخطة تحسين الواقع المعيشي والسكني للمواطنين، وتأهيل البنى التحتية شكّل رئيس مجلس الوزراء لجنة تتولى وضع الخطط الملائمة لتطوير مدينة الصدر من النواحي الخدمية والعمرانية كافة".وأشارت الأمانة إلى أن " اللجنة ستأخذ على عاتقها الاستعانة بالدوائر والمؤسسات الحكومية، لتوفير الدعم والإسناد في المجالات التي تحتاجها لإنجاز مهامها، كما انها منحت صلاحية الاستعانة بالشركات والمكاتب الاستشارية ذات الاختصاص، للإستفادة منها في وضع المخططات والتصاميم والرؤى الملائمة للمشروع".