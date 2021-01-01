شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تتخوف من ضربة أمريكية وتلوح بعمليات إرهابية والان مع التفاصيل
وحلقت قاذفتان أمريكيتان من طراز بي-52 في سماء الشرق الأوسط (الأربعاء)، في ما وصفه مسؤولون أمريكيون بأنه رسالة لردع إيران قبل الذكرى السنوية الأولى لمقتل سليماني.
بدوره، حذر وزير خارجية نظام الملالي جواد ظريف، مما وصفه بالتحركات الأمريكية في المنطقة، محملاً واشنطن المسؤولية عن أي مغامرة جديدة ضد طهران. وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم (الجمعة)، أن ظريف بحث مع وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح، آخر قضايا العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية.
وبحسب بيان الخارجية الإيرانية، فإن ظريف لفت إلى بعض التحركات الأمريكية في المنطقة، مؤكداً أن واشنطن ستكون مسؤولة عن تبعات أي مغامرة محتملة.
وفي سياق متصل، بعث ممثل إيران في الأمم المتحدة برسالة إلى المنظمة الدولية يحذر فيها من تداعيات أي مغامرات أمريكية ضد إيران.