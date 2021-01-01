شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تعدّل النشيد الوطني.. تعرّف إلى السبب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيدني-أ.ف.ب

غيرت الحكومة الأسترالية، الخميس، كلمة في النشيد الوطني، في خطوة تهدف إلى التعبير عن اعتراف أكبر بدور السكان الأصليين، وثقافتهم، وتاريخهم.

وأعلن رئيس الوزراء، سكوت موريسون، أن عبارة «نحن شباب وأحرار» في السطر الثاني من النشيد عُدِّلَت لتصبح «نحن متحدون وأحرار». وكتب موريسون في جريدة «ذا إيج» عشية رأس السنة «أستراليا شابة نسبياً، نظراً إلى كونها دولة حديثة، لكنّ تاريخ بلدنا قديم، وكذلك تاريخ أممه الأولى التي نعترف بروحها ونحترمها». وشدد على أن هذا التعديل «لا يزيل شيئاً» من معنى نص النشيد، بل «يضيف إليه فعلياً».

ولا يزال الماضي الاستعماري موضوعاً يثير الحساسيات في أستراليا. وفي وقت سابق من سنة 2020 شهدت مدن أسترالية عدة احتجاجات دعت إلى الحدّ من حالات مقتل أفراد من السكان الأصليين خلال توقيف الشرطة لهم، علماً بأن أكثر من 400 لقوا حتفهم في هذه الظروف على مدى الأعوام الثلاثين المنصرمة.