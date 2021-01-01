شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يستبدل الحفل الضخم بعشاء بسيط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سخر البرازيلي نيمار نجم نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم من التقارير التي تحدثت عن استضافته لحفلة ضخمة ليلة رأس السنة بحضور أكثر من 500 شخص على الرغم من القيود المفروضة في البرازيل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بنشره عبر حسابه على إنستجرام فيديو يظهر التحضيرات لما وصفه بـ«العشاء البسيط» مع العائلة والأصدقاء.

وواجه الدولي البرازيلي انتقادات لاذعة بسبب التقارير التي أفادت بأنه يخطط لإقامة احتفالات صاخبة لمدة أسبوع لمئات الأشخاص في فيلته الفاخرة في ضواحي ريو دي جانيرو.

لكنه نشر عبر إنستجرام قبل ساعات من منتصف الليل في بلاده عبر خاصية الـ«ستوريز» فيديوهات تظهر تحضيراته لأمسية وصفها بصغيرة الحجم؛ حيث ظهر فيديو لطاولة عشاء مزينة بزهور بيضاء تتسع لقرابة 40 شخصاً تفصل بين كل شخصين كرسي فارغة من أجل التباعد الاجتماعي.

وقال في الفيديو: «زينة رائعة لهذا العشاء الصغير والجميل في المنزل، مع تباعد اجتماعي».

وتابع بضحكة ساخرة: «وهو ليس لـ500 شخصًا، حسنًا؟» وأردف بجملة مرفقة: «تباعد اجتماعي وفحوص للجميع».

ونشر في وقت سابق فيديو له ولابنه يخضعان لفحص الكشف عن «كوفيد- 19»؛ حيث كشف نيمار عن أنه «الفحص رقم 50» الذي يخضع له، كما نشر فيديو لتلقيه هدية لعبة إلكترونية.

وتجنب لاعب برشلونة السابق الذي غاب عن المنافسات منذ 13 ديسمبر بسبب تعرضه لإصابة في مباراة ليون، التعليق على الشائعات التي تحدثت عن الحفلة الصاخبة في بلدة مانغاراتيبا.

وكان أسيلمو غويش، الصحفي في صحيفة «أو غلوبو» البرازيلية، كشف أن نيمار سيستضيف 500 شخص في حفلة لمدة أسبوع في فيلته الفاخرة على شاطئ البحر بالقرب من ريو دي جانيرو، بدأت السبت الماضي وتستمر حتى يوم رأس السنة، زعماً أنه قام بتركيب معدات عازلة للصوت في محاولة لتجنب مضايقة جيرانه.

ولم يكن غويش الوحيد الذي كشف عن حفلة نيمار؛ بل قام ليو دياش، الصحفي في موقع «متروبوليس» المعروف بمقالاته حول المشاهير، بتسمية الفنانين الذين سيؤدون في حفلة نجم برشلونة الإسباني السابق، بينهم لودميلا وويسلي سافاداو.

وزُعم أن رجال الأمن في فيلا نيمار سيصادرون الهواتف المحمولة الخاصة بالضيوف على الباب لمنع وصول أي دليل عن الحفلة إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وعانت البرازيل من ثاني أكبر عدد وفيات في العالم نتيجة فيروس «كوفيد- 19»؛ حيث تجاوز العدد 195 ألف شخص من أصل أكثر من 7,5 مليون إصابة.

وأصدرت شركة «أجينسيا فابريكا» المتخصصة بتنظيم الحفلات، بياناً تؤكد فيه أنه تم التواصل معها لتنظيم حفلة ليلة رأس السنة في منطقة كوستا فيردي؛ حيث تقع فيلا نيمار، بحضور «نحو 150 شخصاً... مع احترام جميع القواعد الصحية التي تحددها الهيئات العامة».

لكن محامو نيمار نفوا أنه تم التخطيط لحفلة أو أن الحدث الذي تنظمه «أجينسيا فابريكا» له علاقة بنجم كرة القدم، وقالوا لوكالة «فرانس برس»: «لا! هذا حدث خاص بفابريكا. لا علاقة له بنيمار».

وتقع فيلا نيمار في مانغاراتيبا، وهي بلدة صغيرة تتميز بمنتجعاتها الساحلية الفاخرة في ولاية ريو دي جانيرو.

وناشد مجلس المدينة السكان البالغ عددهم 41 ألفاً عدم إقامة حفلات رأس السنة وأقاموا حواجز لمنع تجمع الناس.

وقال مجلس المدينة في بيان: «ليس لدينا أي معلومات عن هذه الحفلة».

وتقع فيلا نيمار على قطعة أرض مساحتها 10 آلاف متر مربع، وتضم مهبطاً للطائرات المروحية وملاعب رياضية ومنتجعاً صحياً وساونا وصالوناً للتدليك وصالة للألعاب الرياضية، إضافة إلى أماكن لتناول الطعام.