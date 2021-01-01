شكرا لقرائتكم خبر عن منتجع الفرسان ينظم أولى بطولات الموسم في قفز الحواجز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق صباح السبت بطولة الفرسان المحلية لقفز الحواجز على ميادين منتجع الفرسان الرياضي الدولي، في أول بطولة محلية بموسم 2021، بمشاركة كبيرة من الفرسان، وذلك بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق ومجلس أبوظبي الرياضي الشريك الحكومي الداعم لكافة الأحداث الرياضية وبرعاية شركة لونجين ومجلس التوازن الاقتصادي، ومؤسسة العواني للمشاريع العامة وتمثيل الشركات، وميديكلينيك مدينة خليفة. وتنقسم منافسات البطولة إلى 5 أشواط ويقام الأول منها على حواجز ارتفاعها 70 - 80 سم والثاني 90 - 105 سم، أما الشوط الثالث فيقام على حواجز ارتفاعها 110 - 115 سم ويقام الشوط الرابع على حواجز ارتفاعها 120 سم والأخير على حواجز ارتفاعها 130 سم.

واتخذ مسؤولو منتجع الفرسان الدولي جميع الاحتياطات والتدابير والإجراءات الوقائية اللازمة إزاء جائحة كورونا «كوفيد 19»، حيث يمنع حضور الجمهور للحفاظ على سلامة الفرسان المشاركين.

وأكد سلطان محمد الكعبي الرئيس التنفيذي للفرسان القابضة أن المنتجع يخطط لاستضافة المسابقات الدولية للعام القادم ورحب بالمشاركين في البطولة، وتمنى لهم إقامة سعيدة وشكر اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق على الدعم المستمر لمنتجع الفرسان الرياضي.

وقال: البطولة تدخل ضمن أجندة اتحاد الفروسية والمنتجع في استضافة أقوى المنافسات، وفي إطار رسالة الفرسان لخدمة الرياضة الإماراتية والمساهمة بشكل فعال في دفعها نحو الأمام، خصوصاً الرياضات التراثية التي يتفوق بها أبناء الدولة.