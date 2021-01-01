شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدعم صفوفه بوالتر بواليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بنادي الأهلي بطل مصر وإفريقيا، عن ضم الزامبي والتر بواليا (25 عاماً) مهاجم الجونة لمدة أربعة مواسم، تبدأ مطلع يناير/كانون الثاني 2021.

يتصدر والتر بواليا جدول ترتيب هدافي الدوري المصري في الموسم الحالي متساوياً مع محمد شريف ومحمود كهربا لاعبا النادي الأهلي، وعمر كمال لاعب المصري، ولكل منهم ثلاثة أهداف.

وسجل والتر بواليا مع الجونة 16 هدفاً في 35 مباراة خاضها معه منذ انضمامه إلى صفوفه عام 2019، إلى جانب صناعة هدفين.