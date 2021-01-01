شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء وتأجيل أكثر من 150 رحلة في مطارات موسكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت حركة الطيران في المطارات الكبرى للعاصمة الروسية موسكو، الخميس، اضطراباً شديداً مع الإعلان عن إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات بسبب الأحوال الجوية السيئة وبالتزامن مع احتفالات رأس السنة الجديدة.

وأظهرت بيانات خدمة «ياندكس.تابلو» لجداول الرحلات إلغاء وتأجيل أكثر من 150 رحلة جوية، على خلفية هطول أمطار جليدية متجمدة في منطقة إقليم العاصمة الروسية موسكو.

وفي وقت سابق، قال ممثل مطار «دوموديدوفو» إنه تم تقليص عدد الرحلات الجوية في المطار بشكل مؤقت بسبب هطول الأمطار المتجمدة، موضحاً أن الجليد الذي تشكل على سطح المدرجات يعيق حركة الطائرات.

ولفت إلى أنه لضمان سلامة الرحلات الجوية في الظروف الجوية السيئة، كان من الضروري زيادة وتيرة تنظيف المدرج، ومعالجته بالمواد الكيميائية. (وام)