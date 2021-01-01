شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة يستضيف أربيل في الدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تختتم يوم السبت، منافسات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بإقامة 5 مباريات.

ويلتقي القاسم مع ضيفه الزوراء على ملعب الكفل الأولمبي في محافظة بابل، وهي مباراة فرضت الظروف التي يمر بها الفريقان أن يقودها المدربان المساعدان للفريقين فلاح حسن وحيد عبد الأمير بعد استقالة جاسم جابر وباسم قاسم.

ويتقابل الديوانية مع ضيفه الصناعات الكهربائية على ملعب الإدارة المحلية في الديوانية، وعلى ملعب أمانة بغداد يلعب أمانة بغداد مع ضيفه زاخو، ويلتقي على ملعب «الساحر أحمد راضي» في العاصمة بغداد النفط مع ضيفه أربيل؛ إذ يرغب النفط في تعزيز فوزه السابق على الكرخ بانتصار جديد خصوصاً أن اللاعبين باتوا يشعرون بنوع من الخطر على مدربهم يحيى علوان، لأن الإدارة أعطته فرصة أخيرة للبقاء في منصبه، بينما يحاول أربيل تعويض خسارته في الجولة السابقة أمام أربيل.

ويستضيف ملعب الشعب الدولي في بغداد مباراة الشرطة وضيفه الميناء في مباراة مهمة جداً للفريقين، فالشرطة يسعى للفوز حتى يكون مزاحماً للمتصدر، بينما يحاول الميناء تعويض خسارته في الجولة السابقة أمام أمانة بغداد.