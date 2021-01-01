شكرا لقرائتكم خبر عن «بيتكوين» تختتم 2020 عند مستوى قياسي جديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطى سعر بيتكوين مستوى 29 ألف دولار للمرة الأولى الخميس، إذ بلغت قيمة العملة الرقمية أربعة أمثالها تقريبا هذا العام في ظل تزايد الاهتمام من كبار المستثمرين وصغارهم على حد السواء. فقد لامست العملة المشفرة الأكثر رواجا في العالم مستوى 29 ألفا و300 دولار قبل أن تنزل 0.67 بالمئة إلى 28774.36 دولار. وهي مرتفعة بنحو 50 بالمئة منذ أن كسرت حاجز العشرين ألف دولار للمرة الأولى في 16 ديسمبر/ كانون الأول.

(رويترز)