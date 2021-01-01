فلسطين تسجل 1450 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الجمعة تسجيل 1450 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 689 إصاب‭M‬ جديدة بكورونا من مجمل الحالات الجديدة.

وأضافت أن إجمالي عدد المصابين بكورونا في غرف العناية

المكثفة بلغ 116 "منهم 25 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وتشهد الضفة الغربية اليوم وغدا إغلاقا شاملا فرضته الحكومة كما فرضت حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تسيطر على قطاع غزة إغلاقا شاملا على القطاع اليوم وغدا

لمواجهة انتشار الجائحة.

وتواصل دول العالم إجراءاتها الاحترازية وتدابيرها الوقائية لاحتواء فيروس كورونا المستجد وكبح جماحه. وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء أن عدد الإصابات بلغ 83 مليونا و67 ألفا و119 إصابة، فيما سجل العالم مليونا و812 ألفا و189 وفاة، الخميس. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 58 مليونا و868 ألفا و961 متعافيا، ونستعرض فيما يلي آخر إحصائيات الفيروس حول العالم..