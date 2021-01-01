أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الجمعةتسجيل 1856 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 209 آلاف و678 حالة. وأوضحت الوزارة ،وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية وام، أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليبلغ عدد الوفيات 671 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 1577 حالة شفاء، ليصل عدد المتعافين إلى 186 ألفا و19 حالة. أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليبلغ عدد الوفيات 671 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 1577 حالة شفاء، ليصل عدد المتعافين إلى 186 ألفا و19 حالة. وتواصل دول العالم إجراءاتها الاحترازية وتدابيرها الوقائية لاحتواء وتدابيرها الوقائية لاحتواء فيروس كورونا المستجد وكبح جماحه. وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء أن عدد الإصابات بلغ 83 مليونا و67 ألفا و119 إصابة، فيما سجل العالم مليونا و812 ألفا و189 وفاة، الخميس. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 58 مليونا و868 ألفا و961 متعافيا، ونستعرض فيما يلي آخر إحصائيات الفيروس حول العالم..

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تسجل 1856 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.