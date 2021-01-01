إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال إطلاق الاحتلال الإسرائيلي لقنابل الغاز برام الله

أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاطي وبالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم الجمعة، مسيرة منددة بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة جبل "الشرفة" بقرية دير جرير شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بمناسبة الذكرىالـ56 لانطلاقة الثورة ال فلسطينية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المئات من ال فلسطين يين شاركوا في مسيرة احتجاجية دعت إليها حركة "فتح"، خرجت من وسط القريةباتجاه الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في منطقة جبل الشرفة، تنديدا بنية الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية جديدة على مساحات واسعة من أراضي القرية.
وأشارت إلى أن هذه المنطقة مستهدفة من قبل المستوطنين منذ سنوات، حيث يقومون برعي أغناهم في مزروعات القرية، الأمر الذي يسبب خسائر كبيرة للمزارعين.
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