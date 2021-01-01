الإمارات تسجل 1856 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الجمعة تسجيل 1856 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 209 آلاف و678 حالة.

وأوضحت الوزارة ،وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية

وام، أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليبلغ عدد الوفيات 671 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 1577 حالة شفاء، ليصل عدد المتعافين إلى 186 ألفا و19 حالة.

وتواصل دول العالم إجراءاتها الاحترازية