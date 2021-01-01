لبنان.. مقتل نازحة سورية وجرحى بطلقات نارية

قتلت نازحة سورية في بلدة الطيبة اللبنانية، كما جرح 3 مواطنين بسبب الرصاص العشوائي الذي أطلق عند منتصف الليل احتفالا برأس ​السنة​ الجديدة.

كما أفادت وسائل إعلام لبنانية بإصابة طفل في الشويفات وشخص آخر في طرابلس نتيجة الإطلاق العشوائي للرصاص.

وعلى إثر ذلك أوقف الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، 7 أشخاص في طرابلس ممن أطلقوا الرصاص العشوائي.

وكان "الرصاص الابتهاجي الطائش" الذي أطلق ليلا احتفالا بالعام الجديد، أدى إلى إصابة طائرة حديثة تعود لشركة

طيران الشرق الأوسط كانت متوقفة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

واحتفل برج خليفة بدبي بقدوم العام الميلادي الجديد 2021 بتقديم عروض نارية هي الأضخم على مستوى العالم.

وبدأ العد التنازلي من خلال عرض ليزري، قبل ثوان من حلول السنة الجديدة، وتجمهر الآلاف لمشاهدة هذا العرض على برج خليفة الأطول في العالم.