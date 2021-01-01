قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل فلسطينيًا من محافظة الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، مواطنا فلسطينيا من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت إياد حسن أبو عبيد بعد تفتيش منزل عائلته والعبث بمحتوياته.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم امس الخميس، تسجيل 1268 إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 وفاة.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع

غزة سجل 708 إصابات جديدة بكورونا من مجمل الحالات الجديدة.

وأضافت أن إجمالي عدد المصابين بكورونا في غرف العناية المكثفة بلغ 118 "منهم 28 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وتشهد الضفة الغربية إغلاقا كليا لبعض محافظاتها، فيما تشهد محافظات أخرى إغلاقا جزئيا لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 155365.