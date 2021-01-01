ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في المكسيك إلى 125807 حالات

سيف اليزيد - أظهر إحصاء رسمي لوزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 12159 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و910 وفيات يوم الخميس، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و426094 والوفيات إلى 125807.

وترجح الحكومة أن يكون العدد الفعلي للإصابات والوفيات أعلى من ذلك بكثير.

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