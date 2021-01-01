طوكيو تؤكد 783 إصابة جديدة كورونا

سيف اليزيد - أكدت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو 783 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة.

ووصلت حصيلة الإصابات اليومية في العاصمة 1337 حالة أمس الخميس، متجاوزة ألف حالة للمرة الأولى، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم.

وهناك 60 ألفا و960 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن في طوكيو.

وتقول حكومة طوكيو إن الوضع خطير. وتدعو الشعب للبقاء في المنازل، خلال فترة العام الجديد، من دون إقامة أي حفلات في مجموعات.

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