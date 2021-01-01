سيف اليزيد - سجلت روسيا 27039 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينها 5907 حالات في موسكو، فيما يرفع الإجمالي على مستوى البلاد إلى ثلاثة ملايين و186336.

وقالت السلطات اليوم الجمعة إن 536 شخصا توفوا جراء الفيروس خلال الليل، مما يزيد إجمالي الوفيات المعلنة رسميا إلى 57555.

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تسجل 536 وفاة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.