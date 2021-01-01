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شهدت الطريق الرابطة بين أقا وتوزوينين ضواحي مدينة طاطا، اليوم الجمعة، حادثة سير مروعة، وذلك بعد إنقلاب سيارة من نوع “بيكوب”، كانت تقل ما يفوق عن 40 من العمال والعاملات زراعيين.
وحسب المعطيات المتوفرة ل “اليوم24″، فقد انقلبت سيارة من نوع “بيكوب” كان على متنها حوالي 40 شخصا، ما تسبب في مصرع 4 أشخاص بمكان الحادث وإصابة أزيد من 14 شخاص بجروح متفاوتة الخطورة.
هدا ولازلت عناصر الوقاية المدينة تعمل على نقل المصابين الى المستشفى المحلي بطاطا، فيما تم إيداع جثث الضحايا مستودع الأموات.
كانت هذه تفاصيل خبر فاجعة ضواحي طاطا.. قتلى وجرحى في حادث انقلاب سيارة “بيكوب” – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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