فاجعة بالجزائر.. مصرع 20 وإصابة 11 شخص في حادثة سير مروعة ليلة رأس السنة

لقي 20 شخصا مصرعهم وأصيب 11 آخرون بجروح في حادث انقلاب سيارة رباعية الدفع، مساء أمس الخميس، في مدينة آراك التي تبعد 110 كم عن مركز تمنراست”، جنوب الجزائر.

وقالت هيئة الحماية المدنية في الجزائر عبر صفحتها الرسمية، إن 20 شخصا غالبيتهم يحملون جنسيات إفريقية مختلفة، لقوا حتفهم جراء حادث سير مروع ليلة رأس السنة.

وأضاف المصدر داته، أن 11 شخصا أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة وتم نقلهم إلى المستشفيات والمراكز الصحية القريبة لتقديم العلاج لهم.

وأكدت الوكالة على أن الضحايا هم 19 مواطنا إفريقيا (بينهم أطفال – 5 إناث و4 ذكور)، بالإضافة إلى مواطن جزائري.