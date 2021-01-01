السرحاني والبركاني معا من جديد في أغنية جديدة-فيديو

أطلق الفنان أيمن السرحاني، ثاني أغنية ديو مع نجم أغنية الركادة في المغرب، مختار البركاني، بعنوان “راني نبغيه”.

وبعد نجاح ديو منديكش أفكانصية الذي صدر السنة الماضية، قدم السرحاني والمختار البركاني عملهما الجديدة ليلة رأس السنة.

وكان أول تعامل بين السرحاني والمختار البركاني قد حقق نجاحا كبيرا، وسلط الضوء على موسيقى الركادة ، في وقت تسيطر فيه الأغاني الشبابية على ساحة الإصدارات.

يشار إلى أن مختار البركاني هو من أشرف على كتابة كلمات أغنيته الأولى مع السرحاني، وقام بتلحينها، غير أنها صدرت على قناة السرحاني، وتمكنت من بلوغ عتبة 92 مليون مشاهدة في ظرف 4 أشهر على صدرها.