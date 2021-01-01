بعد الترخيص له في بريطانيا.. المغرب يستعد للحسم في استعمال أرخص لقاح لكورونا في العالم

بعد الترخيص البريطاني لاستخدام لقاح “أسترازينيكا”، يقترب المغرب من حسم موقفه نهائي من هذا اللقاح، وهو اللقاح الذي يعد الأرخص في العالم، حيث يتوقع أن يتراوح سعره بين ثلاث وأربع دولارات.

وفي ذات السياق، عقدت اللجنة الوطنية الاستشارية المختصة بالترخيص للقاح المضاد لكورونا، أمس الخميس، اجتماعا بالرباط بحثت فيه مسألة الترخيص للقاح “أسترازينيكا” بالمغرب.

وخلال هذا الاجتماع، تداولت اللجنة الوطنية في كافة المعلومات والمعطيات المتعلقة بهذا اللقاح، وفق ما صرحت به للصحافة مديرة الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة بشرى مداح في أعقاب اللقاء، مسجلة أن اللجنة تدارست الاحترام الجيد لمعايير التصنيع، والسلامة، وجودة وفعالية اللقاح، ونتائج تجاربه ما قبل السريرية والسريرية، والاعتراف الدولي به.

وكشفت مداح أن الوكالة البريطانية لتقنين الأدوية والمنتجات الصحية أعطت موافقتها لولوج اللقاح للأسواق، مفيدة بأن المغرب اعتمد المسطرة الموضوعة من طرف منظمة الصحة العالمية والمتعلقة بالترخيص بالاستعمال المستعجل للقاح.

ومن جانبه، أشار مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء مولاي مصطفى الناجي إلى أن من شأن تبادل وجهات النظر العلمية بين أعضاء اللجنة العلمية أن يتيح دراسة شاملة للمعلومات المختلفة المتعلقة بلقاح “أسترازينيكا”، لا سيما المعطيات الصيدلانية وعمليات التصنيع، وقال إن “اللجنة ستتخذ قرارها النهائي بشأن موضوع هذا اللقاح في أقرب الآجال”.

وبدوره، ذكر مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط عز الدين إبراهيمي بالتأشير والترخيص باستعمال لقاحي “سينوفارم” و”أسترازينيكا” من طرف حكومتي بلدي منشإهما، مضيفا أن اللجنة الوطنية تتدارس معطيات لقاح “أسترازينيكا” بغرض اتخاذ القرار الملائم بكل شفافية.

وأصبحت المملكة المتحدة، أول دولة في العام تعتمد لقاح فيروس كورونا الذي طورته جامعة أكسفورد وشركة “أسترازينيكا”، والذي من المتوقع أن يلعب دورا حاسما في تعزيز الاقتصاد العالمي العام المقبل.

وقالت شركة “أسترازينيكا” إنه تم إطلاق الجرعات الأولى، الأربعاء، وأن التطعيمات ستبدأ في وقت مبكر من العام الجديد.

ووعدت “أسترازينيكا” بتزويد مئات الملايين من الجرعات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وتقديم اللقاح على أساس غير هادف للربح إلى تلك الدول إلى الأبد، حيث من المتوقع أن يتراوح سعره بين 3- 4 دولارات للجرعة، ما يجعله أرخص لقاح متاح في العالم.