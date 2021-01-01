دور الـ32 لمنافسات كأس العرش.. الرجاء يستقبل الوداد الفاسي

يستقبل فريق الرجاء البيضاوي ضيفه وداد فاس، اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور 32 من منافسات كأس العرش على ارضية المركب الرياضي محمد الخامسي بالدار البيضاء.

ويسعى الرجاء متصدر البطولة الاحترافية الى بلوغ الدور الـ16 عبر تخطي عقبة الوداد الفاسي، فيما يأمل الفاسيون تكرار سيناريو نسخة 2018، حين أسقط الرجاء في الدور نصف النهائي بضربات الترجيح.

وفي مباريات اخرى عن ذات الدور، يسعى نهضة بركان للتأهل للدور المقبل، حين يستضيف ضيفه يوسفية برشيد، حيث تجرى المباراة على أرضية الملعب البلدي ببركان.

وفي مباراة أخرى، يستقبل الكوكب المراكشي، الممارس بالقسم التاني ضيفه مولودية الداخلة وعينهم بلوغ دور الـ16.