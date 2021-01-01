يستقبل فريق الرجاء البيضاوي ضيفه وداد فاس، اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور 32 من منافسات كأس العرش على ارضية المركب الرياضي محمد الخامسي بالدار البيضاء.
ويسعى الرجاء متصدر البطولة الاحترافية الى بلوغ الدور الـ16 عبر تخطي عقبة الوداد الفاسي، فيما يأمل الفاسيون تكرار سيناريو نسخة 2018، حين أسقط الرجاء في الدور نصف النهائي بضربات الترجيح.
وفي مباريات اخرى عن ذات الدور، يسعى نهضة بركان للتأهل للدور المقبل، حين يستضيف ضيفه يوسفية برشيد، حيث تجرى المباراة على أرضية الملعب البلدي ببركان.
وفي مباراة أخرى، يستقبل الكوكب المراكشي، الممارس بالقسم التاني ضيفه مولودية الداخلة وعينهم بلوغ دور الـ16.
كانت هذه تفاصيل خبر دور الـ32 لمنافسات كأس العرش.. الرجاء يستقبل الوداد الفاسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.