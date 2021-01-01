بعد إيقافه بسبب جدل التطبيع.. محمد رمضان يستأنف نشاطه

تجاوز الفنان المصري محمد رمضان، أزمته بسبب التطبيع، حيث قررت نقابة المهن التمثيلية بمصر، أمس الخميس، حفظ التحقيق معه، واستئناف نشاطه في التمثيل.

وكانت النقابة المصرية قد أوقفت رمضان على خلفية اتهامه بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، بعد انتشار صور ومقاطع فيديو تجمعه مع مشاهير إسرائيليين، أثناء زيارته لدبي في نونبر الماضي.

واكتفت النقابة بفترة إيقافه عن العمل التي بدأت فور بداية الجدل، مبررة قرارها بعدم التحقق من هوية المرافقين له في الصورة.

ويستأنف الفنان محمد رمضان، بعد إنهاء مشكلته مع نقابة المهن التمثيلية، تصوير مسلسل “موسى”، الذي يعرض في رمضان، ويشارك فيه إلى جانبه عدد من النجوم من بينهم سمية الخشاب ورياض الخولي وسيد رجب.