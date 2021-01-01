تعليق المغرب للرحلات مع بريطانيا يربك لندن وسفارتها في الرباط تطلق خدمة مساعدة للعالقين

خلف اتخاذ المغرب لقرار تعليق الرحلات الجرية مع بريطانيا، ارتباكا في حركة المسافرين البريطانيين في المغرب أو الراغبين في الدخول للمغرب انطلاقا من بريطانيا.

وقالت السفارة البريطانية في الرباط، ليلة أمس الخميس، إنها واعية بكون تعليق الرحلات بين المغرب والمملكة المتحدة خلف ارتباكا لدى المسافرين البريطانيين.

وآوضحت السفارة البريطانية، أن السلطات المغربية وإلى حدود الآن، لم تحدد مدة سريان قرار تعليق الرحلات، مؤكدة أن المواطنين البريطايين لا يمكنهم دخول المغرب، ولو عن طريق المرور ببلد آخر.

وأطلقت السفارة البريطانية بالرباط، مركز اتصال، لتلقي استفسارات البريطانيين العالقين في المغرب، وتقديم المساعدة.

وكان المغرب قد أعلن في العشرين من شهر دجنبر الماضي، عن تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا، في ظل تسارع الوضع الوبائي فيها عقب اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، أكثر سرعة في الانتشار.

ويأتي هذا القرا، وفق بلاغ الحكومة، في إطار التدابير الاستعجالية المتخذة للحفاظ على سلامة الأشخاص وحمايتهم والحد من تفشي كورونا.