كيف يربح ترامب من حفل تنصيب بايدن؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعقلية رجل أعمال ناجح ينتهز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفرصة للاستفادة حتى من خسارته الانتخابات.

وفي هذا الإطار قال موقع أمريكي إن فندق ترامب في العاصمة واشنطن رفع أسعار الإقامة قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأفاد موقع فندق "ترامب إنترناشيونال" في العاصمة بأن الحد الأدنى لليلتين للضيوف القادمين يوم التنصيب في 20 يناير/كانون الثاني هو 2225 دولارًا لكل ليلة ليومي 19 و20 يناير/كانون، مقابل نحو 400 دولار في الأيام الأخرى من الشهر.

وطبقًا لموقع "ذا هيل" الأمريكي، رفعت فنادق أخرى أيضًا، مثل؛ "هاي أدامز" و"سانت ريجيس"، أسعار الحجرات خلال فترة التنصيب. وبلغت أسعار الغرف 1399 دولارًا و999 دولارًا لكل ليلة على التوالي.

ولم يعترف الرئيس ترامب حتى الآن بخسارة الانتخابات أمام الرئيس المنتخب جوب بايدن، حيث ردد مزاعم لا أساس لها حول "تزوير" الانتخابات وسرقتها منه.

ولم يكشف ترامب بعد عما إن كان سيحضر تنصيب بايدن، بالرغم من أن المشرعين الجمهوريين يحثونه على فعل ذلك.