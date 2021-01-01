المرصد السوري: إصابة عسكريين روس في تفجير بريف الرقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، عن سقوط جرحى من القوات الروسية جراء تفجير آلية مفخخة بريف الرقة الشمالي.

وقال المرصد، في بيان، إن آلية مفخخة انفجرت عند القاعدة الروسية في تل السمن بريف الرقة الشمالي.



وأوضح أن التفجير أسفر عن سقوط جرحى حيث أصيبوا بشظايا، فيما لم تعلن روسيا رسميا عن الواقعة حتى الساعة 9:55 ت.غ.

وعن تفاصيل التفجير، لفت إلى أن رجلين اثنيين قاما بركن الآلية المفخخة عند القاعدة الروسية، قبل أن يطلقا النار باتجاه القاعدة ويفرا هاربين بعدها، وبعد ذلك قاما بتفجير المفخخة.

ووفق المرصد فإن التفجير الذي يعد الأول من نوعه في شمال شرق سوريا تبناه تنظيم “حراس الدين”.

و"حراس الدين" تنظيم إرهابي مصنف دوليا، وكذلك على قوائم عقوبات وزارة الخارجية الأمريكية، ويعد أخطر فصائل تنظيم جبهة النصرة (القاعدة)، وقد تأسس أواخر فبراير/شباط عام 2018، بعد انشقاقه عن النصرة، بسبب رفض قيادييه فك ارتباط الفصيل بـ"تنظيم القاعدة" الإرهابي.



ولفت المرصد إلى أن القوات الروسية استقدمت الشهر الماضي تعزيزات عسكرية، إلى قاعدتها في منطقة تل السمن في الريف الشمالي لمحافظة الرقة، وشملت التعزيزات آليات محملة بالعتاد العسكري والجنود، دون معرفة الأسباب.