شكرا لقرائتكم خبر عن رضا بهلوي: سنواصل القتال لاستعادة إيران من الملالي والان مع التفاصيل
وكان رئيس النظام الإيراني حسن روحاني، أقر بأن بلاده تمر بأشد الأيام صعوبة بسبب جائحة كورونا. وقال روحاني خلال مؤتمر صحفي سابق: «صادراتنا غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأخيرة انخفضت بشدة بسبب الحظر واقتصادنا يعاني».
واستبعد دبلوماسيون غربيون عودة الشركات الغربية الكبيرة التي غادرت السوق الإيرانية 2018 بشكل سريع حتى لو تم رفع العقوبات. وعندما بدأت المفاوضات النووية الإيرانية مع القوى العالمية لأول مرة في عام 2013، كانت الفنادق والمطاعم في العاصمة طهران مليئة برجال الأعمال الأجانب المتحمسين للاستفادة من سوق لم يستثمر فيها أحد، لكن الاتفاق النووي الذي انهار تقريباً بعد 3 سنوات، عندما تخلت عنه الولايات المتحدة، وفرضت عقوبات حدت من التجارة مع إيران، وأدت إلى انسحاب شركات أمريكية عملاقة بقيمة مليارات الدولارات.
وتوعد الجمهوريون بفرض عقوبات على الشركات التي تستثمر في طهران في حال عودة بايدن إلى الاتفاق النووي من دون موافقة الكونغرس.
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