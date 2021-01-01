شكرا لقرائتكم "إعمار اليمن": نعمل بشكل عاجل لإعادة تشغيل مطار عدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن: "نعمل بشكل عاجل لإعادة تشغيل مطار عدن"، وأضاف: "نقيّم الأضرار في المطار بعد الهجوم الإرهابي". وأوضح البرنامج أنه ينسق "مع الشرعية لإعادة تأهيل مطار عدن".

وكانت وزارة الخارجية اليمنية، قالت إن هجوم ميليشيا الحوثي الانقلابية، على مطار عدن الدولي ، الأربعاء، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة، نفّذ بأربعة صواريخ بالستية من منطقة الجند شمالي شرق مدينة تعز.

اجتماع مجلس الوزراء اليمني برئاسة معين عبد الملك

وأفادت الخارجية اليمنية في بيان، أن الدلائل والمؤشرات تشير إلى أن الميليشيات الحوثية هي الجهة التي قامت بهذا العمل الإرهابي من خلال استهداف المطار بثلاثة صواريخ وبتقنيات تتشابه مع ذات التقنيات التي استخدمتها هذه الميليشيات في جرائم سابقة استهدفت بها المؤسسات والمنشآت المدنية والحكومية.

وبالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى عدن، الأربعاء، وقعت 3 انفجارات بقذائف هاون استهدفت المطار بعد قليل من هبوط طائرة تقل جميع الوزراء، باستثناء وزير الدفاع.ووفق وزارة الصحة اليمنية، بلغت حصيلة تفجير مطار عدن، الأولية 26 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً، بينهم ممثلة الصليب الأحمر.