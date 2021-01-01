شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 27039 إصابة جديدة بـ«كورونا» و536 وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو-رويترز

سجلت روسيا 27039 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينها 5907 حالات في موسكو، فيما يرتفع الإجمالي على مستوى البلاد إلى ثلاثة ملايين و186336. وقالت السلطات، الجمعة، إن 536 شخصاً توفوا جراء الفيروس خلال الليل، ما يزيد إجمالي الوفيات المعلنة رسمياً إلى 57555.

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