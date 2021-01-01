شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة لندن تداهم مقهى خالف قواعد العزل العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن-رويترز

داهمت شرطة لندن مقهى يضم نحو 50 شخصاً يدخنون النرجيلة، (الشيشة)، ويشاهدون مباريات في كرة القدم، ويعزفون الموسيقى الصاخبة، في انتهاك كبير لقواعد العزل العام الصارمة التي تحظر أي نوع من التقارب الاجتماعي بين السكان في ظل انتشار مرض «كوفيد-19».

وقالت شرطة لندن في بيان، الجمعة، إن رواد المقهى فروا لدى وصول الشرطة التي فتشت المكان الكائن في ومبلي، في شمال غرب العاصمة، وعثرت على 21 شيشة لا تزال مشتعلة. ويواجه مالك المقهى غرامة قد تصل إلى عشرة آلاف جنيه استرليني، (13700 دولار).

وتشهد لندن زيادة في معدلات انتشار فيروس كورونا في ظل ظهور سلالة جديدة من الفيروس أسرع انتشاراً. وتشتد الضغوط على وحدات الرعاية المركزة في المستشفيات. وأمرت السلطات بإغلاق المدارس في معظم أنحاء العاصمة البريطانية.

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة لندن تداهم مقهى خالف قواعد العزل العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.