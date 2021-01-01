المركزي: 48.2 مليار جنيه زيادة في إجمالي ودائع العملاء بالجنيه في نوفمبر الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي، منشورة على موقعه الإلكتروني، استمرار صعود إجمالي ودائع العملاء بالعملة المحلية في الجهاز المصرفي في شهر نوفمبر الماضي.

وأشار المركزي إلى أن ارتفعت الودائع في البنوك بالعملة المحلية بنسبة 1.3% في نوفمبر الماضي لتسجل 3.596 تريليون جنيه مقارنة 3.547 تريليون جنيه في شهر أكتوبر السابق بزيادة 49.2 مليار جنيه.

وبحسب المركزي سجلت الودائع الجارية (قصيرة الأجل) من إجمالي ودائع العملاء تراجعا بقيمة 3.3 مليار جنيه لتسجل 526.6 مليار جنيه في نوفمبر الماضي مقارنة 529.9 مليار جنيه في أكتوبر الماضي وتراوحت بين 32.9 مليار جنيه إجمالي الودائع للقطاع العام مقارنة 33.6 مليار جنيه في أكتوبر الماضي.

وسجلت الودائع الجارية للقطاع الخاص 293 مليار جنيه في نوفمبر الماضي مقارنة 292 مليار جنيه في أكتوبر الماضي، فيما سجلت الودائع للقطاع العائلي "للأفراد" 201 مليار جنيه في نوفمبر الماضي مقارنة 204.6 مليار جنيه في أكتوبر الماضي.

وأضاف المركزي أن ودائع العملاء غير الجارية من إجمالي ودائع العملاء في البنوك سجلت ارتفاع لتصل 3.070 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي مقارنة 3.017 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي

وتراوحت الودائع غير الجارية بين 31.6 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام في نوفمبر الماضي، مقارنة 28.8 مليار جنيه في أكتوبر الماضي، فيما سجلت ودائع القطاع الخاص 167.9 مليار جنيه في نوفمبر الماضي مقارنة 165.9 مليار جنيه في أكتوبر الماضي."

فيما سجلت ودائع القطاع العائلي "الأفراد" غير الجارية في البنوك 2.870 تريليون جنيه في نوفمبر الماضي مقارنة 2.823 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي.