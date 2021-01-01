"الصناعة" تستعرض تنظيم أول معرض لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات بالطاقة النظيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اجتماعاً موسعاً – عبر تقنية الفيديو كونفرانس – الإعداد لعقد فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وسيقام المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 4-6 يناير الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وضم الاجتماع، محافظ البنك المركزي ووزراء النقل والمالية والبيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى جانب ممثل عن وزارة الداخلية وشركة إيجاس.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن المعرض يتضمن إطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بمشاركة الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية المعنية ويستهدف التوعية ببرامج التمويل المتاحة.

وأضافت أن ذلك في إطار المبادرة الى جانب التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن تعزيز استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وتعزيز التعاون المشترك بين الشركات المنتجة ودعم عمليات نقل التكنولوجيا وبرامج البحث والتطوير فى مجال السيارات العاملة بالغاز الطبيعى بالإضافة إلى التوعية بالخطوات المتخذة لتوفير البنية التحتية اللازمة لخدمة السيارات العاملة بالغاز الطبيعي والكهرباء أيضاً.

وأضافت أن أهم الفعاليات المقترحة للمعرض تتضمن عرض نماذج حقيقية للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي أو المعدلة والتي تشمل سيارات سيدان و اتوبيسات وميكروباصات ونقل وكذا نماذج لسيارات تعمل بالكهرباء.

وأشارت إلى مشاركة ممثلي الشركات العالمية لاستعراض تجارب الإنتاج وبحث سبل التعاون المقترحة ويتضمن المعرض أيضا جناح خاص للوزارات والبنوك وشركات التأمين لتعريف المواطنين الراغبين في الاستفادة من مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بالشروط الخاصة بالمبادرة للاستفادة منها كما يتضمن عقد ورش عمل للتوعية بخطوات اتمام التحويل والاستفادة الاقتصادية وبرامج التمويل المتاحة.

وأوضحت جامع، أن الجهات التي ستشارك بالمعرض تتضمن وزارات المالية والتنمية المحلية والبيئة والنقل والداخلية والبترول والإنتاج الحربى إلى جانب البنك المركزي وعدد من والبنوك التجارية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و الهيئة العربية للتصنيع .

وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزي حرص البنك على دعم هذه المبادرة القومية وذلك من خلال اتاحة تمويل بفائدة ميسرة لمن يرغب في شراء سيارة تعمل بالغاز الطبيعي إلى جانب دعم عملية إنشاء محطات الغاز الجديدة خاصة في ظل توجه الدولة المصرية نحو استخدام مصادر الطاقة الجديدة.

وأشار عامر، إلى أنه سيتم التنسيق مع البنوك للمشاركة في هذه المبادرة وإتاحة التمويل اللازم>

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اهمية الترويج لهذا المعرض على المستويين المحلي والعالمي باعتباره جزء من خطة الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وذلك بهدف الاستفادة من كافة المبادرات العالمية لمواجهة الاحتباس الحراري.

وقال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أن الوزارة ستشارك في المعرض بنماذج لعربات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع "المونوريل" إلى جانب سيارات تعمل بالكهرباء حيث تمثل هذه النوعية من المركبات أحد توجهات الدولة المصرية لاستخدام أحدث التكنولوجيات في وسائل النقل بهدف الحفاظ على البيئة وتقديم خدمة متميزة للمواطن المصري.